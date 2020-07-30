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Газета "Кишиневские новости"

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Кабмин Кику начинает один из самых крупных проектов по ремонту дорог

30 июля
20:06 2020
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Правительство Молдовы начинает один из самых крупных проектов по ремонту дорог на севере Молдовы стоимостью 130 млн. евро

Об этом сообщил премьер Ион Кику во время рабочего визита в Бричанский район. Глава кабмина заявил, что в будущем году начнется ремонт трассы Крива-Бельцы, где подобные работы не проводились в течение 4 десятилетий.

«Стоимость проекта больше 130 млн. евро. Это въезд в страну с севера. Это очень важный проект», – заявил Ион Кику.

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