Кабмин Кику начинает один из самых крупных проектов по ремонту дорог
30 июля
20:06 2020
Правительство Молдовы начинает один из самых крупных проектов по ремонту дорог на севере Молдовы стоимостью 130 млн. евро
Об этом сообщил премьер Ион Кику во время рабочего визита в Бричанский район. Глава кабмина заявил, что в будущем году начнется ремонт трассы Крива-Бельцы, где подобные работы не проводились в течение 4 десятилетий.
«Стоимость проекта больше 130 млн. евро. Это въезд в страну с севера. Это очень важный проект», – заявил Ион Кику.
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