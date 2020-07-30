Правительство продлит срок для подачи заявок на субсидирование предприятий и некоммерческих организаций, которые были вынуждены приостановить свою деятельность из-за пандемии. Министерство финансов предложило правительству продлить срок подачи заявок на субсидирование, после того как был продлен до 31 августа режим чрезвычайной ситуации в здравоохранении.

Решение призвано поддержать деятельность предпринимателей и снизить негативные эффекты, спровоцированные эпидемиологической ситуацией в экономике. Таким образом, предприятия и некоммерческие организации, которые полностью прекратили свою деятельность, получат от государства от 60% до 100% сумм, выплаченных в виде налогов на зарплату, а также взносов в соц медфонд. Ранее срок подачи заявок действовал до 31 июля.

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