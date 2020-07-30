Луна в Стрельце. Работать в этот день лучше в обычном режиме

Наблюдали ли вы когда-нибудь за Луной на ночном небе? Если нет – обязательно сделайте это! Причем несколько дней к ряду. Она поразит вас своей красотой! И в каждый день Луна будет совершенно иной – новой. Но неизменным будет одно – ее таинственность и красота!

Что же готовит нам царица ночи 31 июля?

День позитивный, радостный и энергетически мощный. Любые планы, проекты вы с легкостью воплотите в жизнь, при этом затрачивая минимум сил. Вы на подъеме. Активность и деятельность идут в рост, и вы не можете сидеть без дела. В этот день увеличивается польза от физических упражнений. Это время, когда любые перемены идут на пользу: освободитесь от вредных привычек, смените прическу или работу. Смена обстановки также будет благоприятной. Пятница подарит вам умиротворенность. Работать в этот день лучше в обычном режиме – не стремитесь объять необъятное. Все, что не доделаете до конца дня, останется на следующую рабочую неделю.

Читайте также:

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

Читайте также: