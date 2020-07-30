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Газета "Кишиневские новости"

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ОБСЕ приветствовала встречу Додона и Красносельского

30 июля
12:01 2020
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Спецпредставитель ОБСЕ по процессу приднестровского урегулирования посол Томас Майер-Хартинг приветствовал встречу в Кондрице президента Молдовы Игоря Додона и приднестровского лидера Вадима Красносельского.

«Отрадно, что эта встреча состоялась, и что стороны сосредоточили внимание на вопросах, имеющих особое значение для благополучия людей, живущих на обоих берегах Днестра, таких как свобода передвижения, интеграция телекоммуникационных сетей, улучшение внутреннего взаимодействия в сфере банковских услуг и создание новой троллейбусной линии между Бендерами, Варницей и Северным районом. Я надеюсь, что эта встреча проложит путь к конструктивному и перспективному диалогу между сторонами и приведет к конкретным результатам и взаимоприемлемым решениям в ближайшие месяцы», – заявил спецпредставитель президента ОБСЕ.

28 июля в Кондрице прошла седьмая встреча президента Молдовы Игоря Додона и приднестровского лидера Вадима Красносельского.

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