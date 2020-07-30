Конституция Молдовы нуждается в серьёзной корректировке, но сделать это мы должны на основе широкого общественного консенсуса. Такое мнение высказал на своей странице в соцсети бывший вице-премьер, экс-министр экономики Молдовы, а ныне независимый эксперт Александр Муравский, напомнив, что 29 июля 2020 года исполнилось 26 лет со дня принятия Конституции независимой Республики Молдова, которую подписали 84 депутата парламента созыва 1994-1998 годов.

“Горжусь тем, что одна из подписей – моя. Сколько романтичного подъема испытывали мы в тот момент, сколько надежд и ожиданий связывали с принятием важнейшего для страны документа! По прошествии этих лет с горечью приходится констатировать, что большинство надежд обернулось горькими разочарованиями. Нет, мы понимали, что путь к построению демократического, свободного государства очень труден, но не ожидали, что главные проблемы будут созданы властью, рядящейся в тогу демократии. Еще горше было видеть, как созданная нами святыня конституционной юрисдикции – Конституционный суд – превратилась в сборище граждан другого государства, которые своими решениями неоднократно грубейшим образом нарушали дух и букву высшего закона Республики Молдова. Но жизнь-то еще не закончилась”, – отметил бывший вице-премьер.

«Наша Конституция нуждается в серьёзной корректировке, но сделать это мы должны на основе широкого общественного консенсуса. Короче, нам предстоит ещё долгая и извилистая дорога, пройти которую успешно мы сможем только в мирных дискуссиях и взаимопонимании” – отметил в заключение Александр Муравский.

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