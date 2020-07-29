30 июля День Ангела у Вероники, Леонида, Маргариты, Марины.

Независимые и свободолюбивые, рожденные в этот день абсолютно уверены в себе. Им важно быть в центре внимания. Как воздух, нужны восхищенные взгляды и одобрение окружающих, громогласное признание их заслуг и высокие оценки. Именинники 30 июля прекрасно знают, чего хотят от жизни, и понимают, что должны сделать для счастья. Но они порой берутся за несколько дел сразу, а всё потому, что им сложно решить, какое из них важнее, результат часто бывает плачевным. Необычайно энергичные, рожденные в этот день стараются быть в идеальной физической форме, но это не помогает им в жизненных передрягах – они редко выходят из них победителями.

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Поздравляем именинников!

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