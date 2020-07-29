В их останках нашли опасные штаммы

По результатам археологических раскопок в разных странах ученые взяли для исследования останки викингов, обнаруженные в Дании, Норвегии, России и Великобритании. Специалистов ждал сюрприз: в образцах зубов древних воинов обнаружились штаммы оспы. Они сохранялись в течение почти полутора тысяч лет.

Генетически эти штаммы оказались совсем не похожи на современные, это значит, что вирус мутировал. Ученые не исключают, что оспу в разные страны завезли именно викинги, ведь они совершали захватнические набеги на самые разные территории. Возможно, многие эпидемии именно на их совести. Но вот стала ли сама оспа причиной смерти людей, чьи останки изучались, установить не удалось, передает телеканал «Наука».

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