Среда, 29 июля 2020, 21:58

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Рыцарь ордена Британской империи пожизненно заблокирован соцсетями

29 июля
21:01 2020
Версия для печати

С пятидневным опозданием социальная сеть Твиттер заблокировала известного рэп исполнителя и рыцаря ордена Британской империи Уайли (Wiley). Доступ к Твиттеру Уайли отныне и навсегда будет закрыт, передают BBC.

В ночь на пятницу Уайли опубликовал серию антисемитских сообщений. В ответ на бездействие социальной сети, множество пользователей Твиттер объявили компании двухдневный бойкот. В официальной публикации по этому поводу Твиттер написал «Нам жаль, что мы не действовали быстрее».

Аккаунты рэп исполнителя также были удалены соцсетями Facebook и Инстаграм за нарушение политики о не разжигании ненависти.

В своих публикациях артист сравнивал Еврейское сообщество с Ку-клукс-кланом, а также написал «Меня не волнует Гитлер, меня волнуют черные люди».

Читайте также: Самые благоприятные дни августа 2020 года

Какие перемены принесет август в жизнь 3 знаков зодиака

Подарок судьбы: Самое важное, что получил каждый знак зодиака

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,55–1,00%
EUR19,51–0,42%
GBP21,50–0,50%
UAH0,60–0,99%
RON4,04–0,44%
RUB0,23–1,41%

Курсы валют в MDL на 29.07.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд