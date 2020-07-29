С пятидневным опозданием социальная сеть Твиттер заблокировала известного рэп исполнителя и рыцаря ордена Британской империи Уайли (Wiley). Доступ к Твиттеру Уайли отныне и навсегда будет закрыт, передают BBC.

В ночь на пятницу Уайли опубликовал серию антисемитских сообщений. В ответ на бездействие социальной сети, множество пользователей Твиттер объявили компании двухдневный бойкот. В официальной публикации по этому поводу Твиттер написал «Нам жаль, что мы не действовали быстрее».

Аккаунты рэп исполнителя также были удалены соцсетями Facebook и Инстаграм за нарушение политики о не разжигании ненависти.

В своих публикациях артист сравнивал Еврейское сообщество с Ку-клукс-кланом, а также написал «Меня не волнует Гитлер, меня волнуют черные люди».

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