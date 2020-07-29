Турецкий парламент одобрил закон, направленный на контроль социальных сетей, передают BBC. По заявлению организаций по защите прав человека, это решение приведет к серьезному ограничению свободы самовыражения.

Закон обязывает социальные медиа платформы, с более чем миллионом турецких пользователей, открыть местные офисы в Турции и блокировать контент по требованию. В случае отказа, последуют штрафные санкции.

Твиттер, Facebook, Youtube еще не дали своих комментариев на этот счет. По мнению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана социальные сети должны быть подконтрольны власти, так как являются «аморальными».

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