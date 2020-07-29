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Газета "Кишиневские новости"

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В Китае построили аэропорт с крышей-губкой, впитывающей воду

В Китае построили аэропорт с крышей-губкой, впитывающей воду
29 июля
20:56 2020
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По форме его здание напоминает морскую звезду (это хорошо видно с воздуха). Как любят в этой стране, при строительстве поставили мировой рекорд – площадь крыши здания больше, чем у любого другого аэропорта планеты – 223000 кв.м. При этом она еще и наиболее тонкая, всего 0,5 мм, не толще листа обыкновенной писчей бумаги. Крыша обладает особым свойством: она, подобно губке, впитывает дождевую воду, а потом ее используют для технических нужд.

Сам аэропорт по площади вдвое превышает лондонский Хитроу, и когда он выйдет на проектную мощность, то его ежегодная пропускная способность составит шестьдесят миллионов пассажиров, а принимать он сможет крупнейшие воздушные суда – Airbus A380 и Boeing 787, сообщает CNN.

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