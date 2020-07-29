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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В США переломы будут лечить по принципу конструктора «Lego»

В США переломы будут лечить по принципу конструктора «Lego»
29 июля
20:51 2020
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Сломанные кости соединят миниатюрными металлическими блоками

Специалисты Орегонского университета здоровья и науки запатентовали новый способ лечения переломов. Вместо металлических стержней или пластин, которые сейчас применяют для соединения костей, предлагается использовать малюсенькие – одна грань размером всего в 1,5 мм – полые металлические блоки. Они соединяются по принципу конструктора «Lego», им можно придать любую необходимую конфигурацию – вариантов около тридцати тысяч.

В полые блоки закачивается гель с лекарственными препаратами, способствующими восстановлению тканей организма. В испытаниях на лабораторных крысах было установлено, что при помощи таких микрокирпичиков кровеносные сосуды на поврежденных конечностях вырастали в три раза быстрее, чем если бы применялись традиционные методы иммобилизации, и заживление проходило успешнее.   

Авторы разработки считают, что в перспективе так можно будет выращивать органы для трансплантации, чтобы не прибегать к услугам доноров, сообщает «Eurek Alert».

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