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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 29 июля 23947 зараженных

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 29 июля 23947 зараженных
29 июля
20:26 2020
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К вечеру 29 июля в Молдове зарегистрированы 426 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 12 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 2196, из них первичных – 1577, а повторных 619.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 23947 человек.

Из 426 новых случаев на сегодняшний день 24 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 5, медсестры – 19.

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