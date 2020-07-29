К вечеру 29 июля в Молдове зарегистрированы 426 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 12 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 2196, из них первичных – 1577, а повторных 619.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 23947 человек.

Из 426 новых случаев на сегодняшний день 24 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 5, медсестры – 19.

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