Представители Pro Moldova собирали подписи под предлогом поддержки президента Игоря Додона

Группа жителей города выразила свое недовольство тем, что молодежное крыло Pro Moldova, собирающее подписи за отставку президента Игоря Додона, вводило в заблуждение людей. Все началось с того, что людей обманывали, говоря им, что они ставят подпись в поддержку главы государства, передает сайт breakingnews.md.

Очевидец сообщил, что горожан вводил в заблуждение и используемый красный цвет, схожий с ПСРМ. На видео люди, большей частью пожилые, обвиняют организаторов аферы в обмане и в том, что им за организацию сбора подписей платят по 500 леев в день. Также, люди выразили поддержку Игорю Додону, заявив, что Pro Moldova ничего полезного для страны не сделала.

См. видео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ZTppY6bFnkg&feature=emb_logo

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