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Газета "Кишиневские новости"

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Красносельского записали в избирательные агенты Кремля

29 июля
14:16 2020
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Движение Unirea, в которое входят пять партий, выступающих за слияние Молдовы с Румынией, осудило сам факт встречи президента Игоря Додона с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.

В релизе движения говорится, что всех власть предержащих представителей левобережья Днестра необходимо арестовывать, а не принимать в официальной резиденции главы государства. «После данного визита Красносельский открыто стал избирательным агентом Додона и ПСРМ на президентских выборах, что еще раз подтверждает жесткое вмешательство России в эти выборы». Серьезное заявление, в таком случае Республика Молдова становится в достойнейший ряд стран, во внутренние дела которых якобы вмешивался Кремль. Вот их неполный перечень: США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Черногория, Венесуэла.

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