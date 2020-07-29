Движение Unirea, в которое входят пять партий, выступающих за слияние Молдовы с Румынией, осудило сам факт встречи президента Игоря Додона с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.

В релизе движения говорится, что всех власть предержащих представителей левобережья Днестра необходимо арестовывать, а не принимать в официальной резиденции главы государства. «После данного визита Красносельский открыто стал избирательным агентом Додона и ПСРМ на президентских выборах, что еще раз подтверждает жесткое вмешательство России в эти выборы». Серьезное заявление, в таком случае Республика Молдова становится в достойнейший ряд стран, во внутренние дела которых якобы вмешивался Кремль. Вот их неполный перечень: США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Черногория, Венесуэла.

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