Каждый из нас мечтает о счастье! Чтобы работа была любимая, чтобы дом – полная чаша, чтобы здоровье – через край! Но мало кому Вселенная дарит жизнь, изначально наполненную всеми этими богатствами. Каждый собственноручно должен ковать свое счастье. Ну, а для тех, кто не смог сам достроить свою счастливую судьбу, звезды предлагают использовать для достижения успеха отдельные дни, максимально настроенные на Удачу!

В какие же дни августа звезды сойдутся в хороводе Удачи, энергетика которого долетит к нам ветром добрых перемен?

Пятое августа. Среда. День необычайно продуктивный, он открывает период больших финансовых успехов. Очень важно не пропустить счастливый ресурс этого дня. Бездействие 5 августа – это упущенные возможности изменить свою жизнь, вывести ее на новый уровень, да и просто на удачах укрепить уверенность в себе. В этот день силы приветствуются любые деловые начинания, любые финансовые операции, любые покупки. В нем нет места неуверенности и сомнениям!

Десятое августа. Понедельник. Несмотря на то, что понедельник – день с тяжелой энергетикой, 10 августа будет спокойным и пройдет под знаком дома и семьи. Облагородьте окружающее вас пространство и на работе и дома: пусть это будут цветы, картины, симпатичные мелочи. Если есть необходимость купить что-то в дом – то пришло благоприятное время. День хорош для общения с родными и близкими. Проведите вечер в кругу семьи!

Двенадцатое и тринадцатое августа. Среда и четверг. На эти дни приходится пик августовского звездопада. Сама Вселенная окутает эти дни ароматом Любви! Ваша деловая активность уступит место любовным переживаниям, поискам второй половинки, мечтам о гармонии в семье. Ваша романтичность в эти дни ввергнет вас в водоворот любовных приключений. Найдите время для друзей, сходите на свидание, определитесь с датой свадьбы, наконец!

Двадцать второе августа. Суббота. Очень позитивный день – зарядитесь оптимизмом! День внутреннего умиротворения – кто-то найдет его в молитве, кто-то в духовных практиках, кто-то в занятиях спортом, а кто-то в своих философских размышлениях. В этот день можно достичь просветления, верно расставить жизненные приоритеты и наметить новые вершины, покорение которых ещё впереди. Попросите прощения у обиженных на вас и простите обидчиков. Для кого-то это будет нелегко, но очень важно!

Двадцать пятое августа. Вторник. День силы, который подарит вам энергию для решения самых важных вопросов. Многие проблемы сможете обойти благодаря вашему внутреннему чутью – оно, обостренное, в этот день не даёт осечек. Если вы продолжительное время трудились без отдыха, то вечером стоит расслабиться – это даст возможность идеально восстановиться. Смените обстановку, дайте организму легкую физическую нагрузку, обновите гардероб или смените прическу – всё будет во благо!