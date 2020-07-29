«Проевропейские» оппозиционные партии PAS и Platforma DA пытаются возродить в Молдове атмосферу межэтнической ненависти и вражды конца 80-х – начала 90-х годов. Об этом в комментарии для медиапортала IZBORSK.MD заявил исполнительный директор Молдавского представительства Изборского клуба, член Экспертного совета Всемирного русского народного собора Владимир Букарский.

«Представители двух «проевропейских» партий Андрей Нэстасе (Platforma DA) и Оазу Нантой (PAS) обвинили президента Игоря Додона в том, что он идёт на неоправданные уступки руководству Приднестровья и Гагаузии. Это для них основание обвинить президента в госизмене и разжигании межэтнической вражды. Эти заявления весьма странно звучат из уст людей, которые имели самое непосредственное отношение к разжиганию межэтнических конфликтов в бывшей Молдавской ССР в конце 80-х – начале 90-х годов», – отметил эксперт.

Владимир Букарский напомнил, что Оазу Нантой и Василе Нэстасе (старший брат Андрея Нэстасе, ныне также входящий в Партию Platforma DA) были одними из наиболее активных участников «Народного фронта Молдовы» – организации, ответственной за разжигание розни между жителями республики, всегда славившейся своим межэтническим разнообразием и терпимостью.

«Именно та ненависть, которую разожгли национал-шовинисты из «Народного фронта», их безответственная риторика и скандальные насильственные акции в центре Кишинёва привели к созданию Гагаузии и Приднестровья. С огромным трудом конфликт вокруг Гагаузии удалось разрешить. В Приднестровье конфликт до сих пор разрешить не удаётся, во многом благодаря пролитой крови, значительную долю персональной ответственности за которую несут Нантой и Нэстасе», – подчеркнул аналитик.

По мнению Букарского, декларации, озвучиваемые представителями партий PAS и Platforma DA, лучше всего свидетельствуют об их подлинных намерениях. «Если представители этих сил, не дай Бог, дорвутся до власти в стране, они от деклараций незамедлительно перейдут к действиям. Они вернут молдавское общество к той, уже изрядно подзабытой, атмосфере ненависти, в которой наша республика пребывала в конце 80-х – начале 90-х годов. В том, что они не замедлят пролить новую кровь, также нет смысла сомневаться – достаточно взглянуть на соседнюю Украину, которая для них является образцом для подражания», – делает вывод Букарский.

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