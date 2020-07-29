Два ракетно-артиллерийских зенитных комплекса «Панцирь-С1», поставленные из России в Эфиопию, были поражены ударом молнии, сообщает украинское издание «Сегодня».

Предполагается, что военослужащие, при разворачивании комплексов на боевых позициях, элементарно их не заземлили. Грозы достаточно распространенное в Эфиопии явление. Дорогостоящая техника выведена надолго из строя. Современные средства ПВО стране нужны для того, чтобы прикрыть строящуюся на реке Голубой Нил гидроэлектростанцию «Хидасэ», самую большую в Африке. Уже летом этого года обширное водохранилище станут заполнять в сезон дождей. Эта информация вызвала настоящую панику в расположенном ниже по реке Египте. Уровень воды в Ниле может заметно упасть, что вызовет продовольственную катастрофу в стране. Египетские власти пригрозили Аддис-Абебе разрушить с помощью авиации плотину, которая уже готова на 80 процентов.

Читайте также: Подарок судьбы: Самое важное, что получил каждый знак зодиака

Какие перемены принесет август в жизнь 3 знаков зодиака