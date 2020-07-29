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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Чем толще министр, тем коррумпированнее правительство

Чем толще министр, тем коррумпированнее правительство
29 июля
13:21 2020
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Чем больше в правительстве постсоветской страны толстых министров, тем более коррумпирован кабинет министров, к такому выводу пришел Павел Блаватский из французской Школы бизнеса в Монпелье, сообщает «Страна».

Ученый проанализировал данные о 299 чиновниках из 15 стран, входивших в СССР, обнаружив, что у 96 из них было зафиксировано значительное ожирение, индекс массы тела достигал 35 единиц при максимуме в 40. По мнению Блаватского, вес и мздоимство тесно связаны. Мало того, чем толще члены правительства, тем меньше весят их сограждане. В исследовании использованы следующие данные: Индекс контроля коррупции Всемирного банка, Индекс европейского центра борьбы с коррупцией и государственного строительства, Индекс отсутствия коррупции Международного института демократии и содействия выборам.

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