Депутат-социалист Богдан Цырдя проанализировал работу двух правительств – Иона Кику и Майи Санду – и сравнил их результаты. Свои выводы он опубликовал в социальной сети.

1. Майя Санду оставила 11 тысяч бюджетников без зарплат. Ион Кику рассчитался с долгами.

2. Санду реэшелонировала 100 млн леев долга Avia Invest, что позволило компании сохранить за собой аэропорт. Кику расторг договор о концессии.

3. Санду увеличила НДС для HORECA (гостиницы, рестораны, кафе) с 12 до 20%. Кику снизил НДС до 15%!

4. В июне-июле 2019 года Санду даже не встретилась с аграриями, чей урожай пострадал от града. Помощь – ноль. Кику встретился, выделил помощь в 300 млн леев!

5. Санду отказалась повышать пособия комбатантам и афганцам. Сказала, что нет денег. Кику увеличил им пособие со 100 до 300 леев в месяц.

6. Санду сохранила высокие цены на медуслуги, выросшие с подачи Руксанды Главан. При Кику гемодиализ подешевел на 400 леев, гемодиафильтрация – на 450 леев, цитологическое исследование – на 63 лея, т. е. в два раза;

7. При Санду бюджет на ремонт дорог составлял 2,727 млрд, при Кику — более 6 млрд леев!

8. При Санду даже не шла речь о повышении зарплат медикам и персоналу больниц. При Кику их зарплаты вырастут на 30 % с сентября, 30% – c января, на 40% – с июля 2021-го!

9. Санду даже не заикалась о дальнейшей выплате 700 леев для пенсионеров. Правительство Кику по инициативе президента выплатило их в феврале, выплатит и в октябре. Внедрена еще одна инициатива Игоря Додона – о выплате пособия в течение пяти лет в случае смерти одного из супругов, который вышел на пенсию!!! Кто еще сделал такое?!

10. Санду даже не говорила о национальных проектах, дорогах, ЖДМ. Кику завершает в августе газопровод Яссы – Унгены, в сентябре — Арена-Кишинэу. Для ЖДМ закуплено 12 локомотивов, запущено строительство объездной вокруг Кишинева, сотни сел получили по 1 млн леев на дороги!

11. Санду ничего не сделала при повышении цен на электричество, бензин. Кику реагировал каждый раз. Цены на бензин упали на несколько леев.

12. Санду отказалась ездить в Москву. Кику — первый за последние 7 лет премьер Молдовы, который уже 20 ноября 2019 года встретился с премьером РФ Дмитрием Медведевым!

Также Цырдя особо отметил, что при правительстве Кику не была закрыта ни одна школа, больница, детсад, а несколько больниц были модернизированы.

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