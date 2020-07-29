Президент страны Игорь Додон поздравил граждан страны с Днем Конституции Республики Молдова.

«Чтить Конституцию страны означает быть патриотом. Патриотизм и гражданская ответственность начинаются с семьи, с заботы о близких, родных и друзьях, о соотечественниках, родине, стране. Очень важно прививать это понимание и отношение у молодого поколения. И, достигнув этой цели, мы сможем быть уверенными в будущем, мы сможем постоянно развивать Республику Молдова, ее национальную экономику, реализовывать необходимые проекты социального развития и обеспечивать гражданам достойную жизнь, основанную на уважении прав человека», – отметил президент.

Также Игорь Додон выразил благодарность авторам Основного закона.

«Конституция является плодом труда всего народа и особенно тех людей, которые разработали, обсудили и проголосовали за Конституцию и которым по этому случаю я выражаю благодарность», – заявил он.

Президент подчеркунул, что текст Конституции является «жёстким», но он отражает общественно-политические изменения и пожелания свободных граждан в соответствии с основными ценностями демократического и открытого общества.

«Несомненно, некоторые статьи Конституции должны быть скорректированы и конкретизированы. На мой взгляд, необходимо пересмотреть и исключить п.1 Ст.142 Конституции, которая предусматривает возможность ликвидации государства путем проведения референдума», – считает глава государства.

Конституция Республики Молдова была принята 29 июля 1994 года.

Читайте также: Подарок судьбы: Самое важное, что получил каждый знак зодиака

Какие перемены принесет август в жизнь 3 знаков зодиака

Павел Глоба: Знаки зодиака – Победители августа!