Согласно поправкам, которые кабмин внесет в Регламент об оплате труда сотрудников медико-санитарных учреждений, с 1 сентября увеличивается на 30% и оклад водителей машин скорой помощи AVIASAN.

Инициаторы поправок считают, что это приведет к снижению текучести кадров из-за сложных условий работы. Согласно данным Минздрава, в настоящее время вакантными являются 150 рабочих мест для водителей. Так же проект предусматривает увеличение на 30% зарплат и для работников, которые непосредственно задействованы в оказании медицинских услуг. Расходы на внедрение этой меры оцениваются в 362,5 млн леев в 2020 году. Изменения затронут 43 тыс. человек.

Напомним, что президент Игорь Додон объявил 2020 год Годом медицинского работника в знак признательности медикам за усилия по борьбе с COVID-19, а также учитывая необходимость улучшения государственной политики, направленной на улучшение условий труда и социальной защиты этой категории работников. Согласно инициативе президента, с 1 сентября на 30% вырастет зарплата всем работникам системы здравоохранения, а с 1 января 2021 года вступают в силу положения, которые позволяют увеличить ее еще на 30% и на 40% в первой половине следующего года. Итоговая цель состоит в удвоении зарплат сотрудников системы здравоохранения.

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