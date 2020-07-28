29 июля День Ангела у Алевтины, Валентины, Ивана, Павла, Петра, Фёдора, Юлии, Якова

Счастливчики, обладающие уникальными способностями, множеством разнообразных талантов, рождаются 29 июля. Им подвластно в этом мире все! Именинникам этого дня позволено ставить самые высокие цели, брать на себя самые важные задачи. Необыкновенно энергичные, для них ничего невозможного нет. Они потрясающе работоспособны, и все, за что берутся, делают на отлично! Им изначально предначертано жить долго и счастливо, но только при одном условии: жить нужно по совести, неся в мир добро, и никогда не впускать в свою жизнь высокомерие и гордыню.

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Поздравляем именинников!

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