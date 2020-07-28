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Газета "Кишиневские новости"

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Кику – фермерам: Не позволяйте политической саранче лишить вас всего

28 июля
19:01 2020
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«Прошу вас, не позволяйте политической саранче проникнуть в ваш сектор, она вас лишит всего», – с таким призывом к протестующим на юге страны аграриям обратился премьер Ион Кику.

«Вы очень много работаете и много раз лишаетесь всего. У вас есть все права рассчитывать на большую поддержку со стороны государства. Я следил вчера за событиями в Каушанах и Штефан- Водэ. Я видел, кто призывал вас блокировать движение на национальных трассах. Обращаюсь к вам: не позволяйте политической саранче проникнуть в вашу сферу, она вас лишит всего», – заявил Кику во время брифинга для представителей СМИ. Глава кабмина уточнил, что «даже если законодательство Молдовы очень либерально в части выражения недовольства и проведения протестов, те, кто нарушает закон и блокирует дороги, будут наказаны».

Ион Кику заверил, что государство окажет необходимую поддержку фермером, пострадавшим из-за природных катаклизмов.

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