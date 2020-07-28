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Газета "Кишиневские новости"

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Киеву не понравилась российская “военная мощь” в Севастополе

28 июля
17:06 2020
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Министерство иностранных дел Украины отправило в Москву очередную ноту протеста, на сей раз по случаю проведения в Севастополе парада, посвященного Дню военно-морского флота России, сообщает Укринформ.

Традиционно киевские дипломаты обвиняют Кремль в нарушении международных норм, резолюций ООН и прочих документов. «Украина осуждает противоправную демонстрацию Российской Федерацией своей “военной мощи”, а также действия по дальнейшей милитаризации временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополь, которая представляет существенную угрозу региональной безопасности», – говорится в послании. Его авторы также требуют от Москвы, чтобы она сделала все для «деоккупации части суверенной территории Украины».

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