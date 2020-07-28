Власти Китая, опасаясь нового обострения торговой войны с США, наращивают поставки продовольствия из России, сообщает РИА Новости.

Последнее время Поднебесная стала основным покупателем российского мяса. На долю Китая приходится 54 процента всех его поставок. Экспорт растет в основном за счет мяса птицы. Всего за пять месяцев текущего года Китай приобрел российской сельхозпродукции на 1,8 миллиарда долларов. Таким образом, продукты питания из России стали вторым после нефти экспортным товаром во взаимной торговле с Китаем.

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