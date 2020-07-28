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Газета "Кишиневские новости"

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Генерал Власов может сменить в Праге маршала Конева

28 июля
17:01 2020
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Чешская газета Aktualne отреагировала на то, что с мемориальной плиты в Яхроме, установленной в честь защитников Москвы, исчезло имя генерала Власова.

Издание пишет, что генерал отличился в боях 1941 года. «Позже Власов был взят в плен и присоединился к нацистам в качестве лидера Русской освободительной армии, члены которой известны как власовцы. После войны был повешен как пособник нацистов», – сообщает Aktualne. Повышенное внимание к этой теме объясняется тем, что чешские власти намерены установить памятник Русской освободительной армии, объясняя это тем, что «власовцы в 1945 году активно помогали пражанам бороться с нацистами». Aktualne также активно освещало демонтаж в Праге памятника маршалу Коневу, тем самым явно поддерживая этот акт вандализма.

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