Чешская газета Aktualne отреагировала на то, что с мемориальной плиты в Яхроме, установленной в честь защитников Москвы, исчезло имя генерала Власова.

Издание пишет, что генерал отличился в боях 1941 года. «Позже Власов был взят в плен и присоединился к нацистам в качестве лидера Русской освободительной армии, члены которой известны как власовцы. После войны был повешен как пособник нацистов», – сообщает Aktualne. Повышенное внимание к этой теме объясняется тем, что чешские власти намерены установить памятник Русской освободительной армии, объясняя это тем, что «власовцы в 1945 году активно помогали пражанам бороться с нацистами». Aktualne также активно освещало демонтаж в Праге памятника маршалу Коневу, тем самым явно поддерживая этот акт вандализма.

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