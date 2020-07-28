Председатель Партии «Платформа “Достоинство и правда”» провел пресс-конференцию, на которой призвал власти созвать экстренное заседание парламента.

Причина – проблемы, с которыми столкнулись молдавские фермеры. «В Бессарабском, Штефан-Водском, Чимишлийском, Унгенском и Ниспоренском районах средний урожай пшеницы не превышает 500 килограмм с гектара, а по стране в целом – 1,5 тонны с гектара. В то же время урожай подсолнечника и кукурузы в большинстве районов тоже пострадал от засухи», – поведал журналистам Нэстасе. Он предложил освободить в этом году фермеров от налогов и выделить им 200 миллионов леев на возмещение убытков. Оба эти вопроса необходимо обсудить на экстренном пленарном заседании парламента, считает председатель Партии «Достоинство и правда». В Молдове в среднем раз в четыре года случается засуха.

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