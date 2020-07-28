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Газета "Кишиневские новости"

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Pro Moldova могут объявить вне закона

28 июля
16:56 2020
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Демократы потребовали от Агентства государственных услуг отменить регистрацию Партии Pro Moldova, сообщается на сайте политформирования.  

В Демпартии считают, что в стране существует три организации в названии которых уже присутствует словосочетание Pro Moldova. Плодить четвертое – нарушать закон. Также чтобы эксплуатировать наименование страны, надо получить специальное разрешение. Этим покинувшие ряды демократов и создавшие собственную партию в свое время не озаботились. Между тем, всего в Молдове уже зарегистрировано сорок восемь политформирований, многие из которых пребывают в состоянии анабиоза.

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