Демократы потребовали от Агентства государственных услуг отменить регистрацию Партии Pro Moldova, сообщается на сайте политформирования.

В Демпартии считают, что в стране существует три организации в названии которых уже присутствует словосочетание Pro Moldova. Плодить четвертое – нарушать закон. Также чтобы эксплуатировать наименование страны, надо получить специальное разрешение. Этим покинувшие ряды демократов и создавшие собственную партию в свое время не озаботились. Между тем, всего в Молдове уже зарегистрировано сорок восемь политформирований, многие из которых пребывают в состоянии анабиоза.

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