28 июля 2020 года (15 июля по старому стилю) в народе отмечают День памяти святого равноапостольного князя Владимира, День Крещения Руси

История:

На исходе 10 века князь Владимир установил на Руси православие в качестве главной религии государства. Сам акт крещения произошел в результате междоусобных войн и интриг, связанных с переделом территорий и власти. Из политических соображений князь Владимир решил жениться на сестре византийского императора Анне. Однако ему было поставлено условие – принять христианскую веру. Обладавший разносторонними талантами государственного мужа и стратегическим мышлением, князь Владимир не только сам согласился, но и провел обряд крещения в Киеве, а затем и во всей Руси. Союз с Византией на том этапе был чрезвычайно важным для укрепления влияния Руси, а христианство открывало дорогу для налаживания торговых дел и установления союзнических отношений с европейскими соседями.

В то суровое время решение князя Владимира об отмене смертной казни было рискованным шагом, но он пошел на это, руководствуясь христианской моралью. В истории остались свидетельства его великодушия к пленным и врагам. За это необычное свойство характера для правителя он получил известное прозвище Владимира Красное Солнышко.

Чего нельзя делать 28 июля 2020 года

С давних времен считалось, что в этот день нельзя смотреть на ночное небо. А тем, кто все же не удержится от соблазна и увидит падающую звезду, могло прийти несчастье. Также 28 июля запрещается выполнять какие-либо работы, связанные с огородом или дачей. Плохой признак – жалобы на свою жизнь в День Крещения Руси. Под запретом в этот день шумные гуляния с распитием спиртного. Нужно весь день стараться избегать ссор с близкими.

Поверья и приметы:

Существует поверье, что дождь на 28 июля – это признак своеобразного освящения людей и всей земли. А вот солнце в этот день означает, что предстоят в жизни перемены к лучшему, поскольку это Владимир Красно Солнышко посылает людям благостный сигнал.

А солнечные лучи в этот день дарят людям силу и крепкое здоровье. Тем не менее, в старину в этот день уже готовились к наступлению скорой осени. И еще 28 июля избегали выходить в поле, потому что опасались встречи с нечистой, которая могла там разгуливать.

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