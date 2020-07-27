Понедельник, 27 июля 2020, 01:54

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Что нам готовит день грядущий – 28 июля

Что нам готовит день грядущий – 28 июля
27 июля
22:46 2020
Версия для печати

Луна в Скорпионе. День важных дел и большой активности

Ночь. И правит бал Луна! Торжественная и чувственная! Робкая и страстная! Она вдохновляет людей творческих на создание эмоциональных стихов и великолепных картин. Она окрыляет влюбленных. Именно под ее мягким светом они говорят друг другу самые главные слова – слова любви!

Что же готовит нам царица ночи 28 июля?

День позитивный, благоприятный для работы. День важных дел и большой активности. Растущая Луна аккумулировала свою и берегла вашу силу. И пришло время развернуться во всю мощь. Сильная энергетика, позитивный настрой, четкость мыслей – все сейчас работает на разработку и внедрение новых проектов. Вы способны выбирать самые важные задачи, а критический взгляд поможет разглядеть ошибки и быстро их исправить. Старые незавершенные дела в этот день отнимают много сил, отвлекая от главного. Если можете их отложить, это надо сделать, чтобы вся энергия была направлена на самые важные дела.

Читайте также:

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

Читайте также:

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,80+0,58%
EUR19,74+1,43%
GBP21,64+1,28%
UAH0,61+0,80%
RON4,09+1,65%
RUB0,23+0,80%

Курсы валют в MDL на 27.07.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд