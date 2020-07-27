Луна в Скорпионе. День важных дел и большой активности

Ночь. И правит бал Луна! Торжественная и чувственная! Робкая и страстная! Она вдохновляет людей творческих на создание эмоциональных стихов и великолепных картин. Она окрыляет влюбленных. Именно под ее мягким светом они говорят друг другу самые главные слова – слова любви!

Что же готовит нам царица ночи 28 июля?

День позитивный, благоприятный для работы. День важных дел и большой активности. Растущая Луна аккумулировала свою и берегла вашу силу. И пришло время развернуться во всю мощь. Сильная энергетика, позитивный настрой, четкость мыслей – все сейчас работает на разработку и внедрение новых проектов. Вы способны выбирать самые важные задачи, а критический взгляд поможет разглядеть ошибки и быстро их исправить. Старые незавершенные дела в этот день отнимают много сил, отвлекая от главного. Если можете их отложить, это надо сделать, чтобы вся энергия была направлена на самые важные дела.

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Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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