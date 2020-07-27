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Газета "Кишиневские новости"

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Поздравьте тех, кто празднует именины 28 июля

Поздравьте тех, кто празднует именины 28 июля
27 июля
22:41 2020
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28 июля День Ангела у Василия, Владимира, Петра.

Сложные и полные противоречий, рожденные в этот день обладают удивительным чутьем, которое помогает им ловко уворачиваться от проблем. Но противоречия заложены в самом характере именинников: в них странным образом уживаются мягкость характера и честолюбие, добросердечие и непомерные амбиции. Стремление к самореализации вызвано в первую очередь желанием быть лучшим. Но они не умеют быть гибкими, и часто либо не приходят к цели первыми, либо им просто не с кем разделить радость победы, так как по дороге уже успели оттолкнуть от себя всех. Только принятие окружающих и стремление к взаимопониманию подарят счастье и сделают жизнь рожденных в этот день успешной.

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Поздравляем именинников!

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