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Газета "Кишиневские новости"

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Приднестровье пока отбивается от COVID-19

27 июля
20:06 2020
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Пресс-служба Вадима Красносельского сообщает, что глава Приднестровья наградил граждан и организации, участвующие в борьбе с распространением COVID-19.

Вручались медали «За спасение жизни», нагрудные знаки «За заслуги перед обществом» и благодарственные письма. По словам Красносельского жители региона без внешней поддержки сами остановили пандемию коронавируса. «То, что неожиданная нагрузка на Минздрав ПМР не стала для него губительной – общая заслуга», – считает глава Приднестровья. По его словам, решение лечить заболевших исключительно в стенах медицинских учреждений, а не на дому, было правильным, а потому пандемия пошла на спад.

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