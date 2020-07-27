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Газета "Кишиневские новости"

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У побережья в Одессе, рядом с пляжами обнаружили… нефть

27 июля
20:01 2020
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Из затонувшего осенью прошлого года у побережья Одессы танкера Delfi идет утечка нефтепродуктов, написал в социальных сетях председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный.

По его словам, в воде предельно допустимая концентрация вредных веществ превышена в 4,8 раза. «Очередная попытка поднять судно на киль провалилась, зато есть новое разлитие нефтепродуктов. Загрязнено около 100 квадратных метров поверхности», – поведал Малеванный. Владелец Delfi должен был до 31 марта этого года поднять танкер, но две попытки сделать это окончились пока ничем.

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