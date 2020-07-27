Гибель на Донбассе этнического белоруса с эстонским гражданством Николая Илина, стала поводом для издания «Страна» рассказать об иностранцах в вооруженных силах Украины.

К середине 2020-го года в боях участвует свыше ста военных гастарбайтеров. Больше всего среди них украинцев из прибалтийских государств, следом идут американцы и канадцы. Служат они на общих основаниях, получают, как и местные, ту же зарплату и довольствие. «Другая часть иностранцев приезжает сюда уже обученной, со стажем службы в армии США и даже боевым опытом в Афганистане и Ираке. Это не националисты, у них другие цели. Они не скрывают, что приехали увидеть, как воюют россияне. И хотя они утверждают, что не являются военнослужащими своих армий, в это верится с трудом, профессионалов сразу вычисляешь. А это спецы высокого класса. Скорее всего, это маскировка, и они – действующие военные других государств. Видимо, боевой опыт такого рода интересен армии этих стран», – полагает один из источников «Страны».

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