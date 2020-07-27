На восемьдесят первом году жизни, в Санкт-Петербурге скончалась Нина Андреева, председатель незарегистрированной в России Всесоюзной Коммунистической партии большевиков, сообщает Би-Би-Си.

«Перестало биться сердце пламенного патриота советской Родины, прозорливого политика, несгибаемого большевика, борца против оппортунизма и ревизионизма в коммунистическом движении во всех его проявлениях», – говорится на сайте Компартии большевиков. Андреева в одночасье стала известна после того, как в 1988 году в газете «Советская Россия» вышла ее статья «Не могу поступиться принципами». Автор критиковала политику, проводимую Генеральным секретарем КПСС Михаилом Горбачевым.

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