Понедельник, 27 июля 2020, 22:13

Газета "Кишиневские новости"

Культура

Назад на главную Подписаться на RSS

Приднестровские червонцы для России и мира

27 июля
19:26 2020
Версия для печати

На левом берегу Днестра ввели в оборот памятную монету в десять рублей «Достояние республики. Сельское хозяйство», сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Червонец изготовлен из серебра 925 пробы. На аверсе изображены коровы, овцы и осетр. На реверсе поле, комбайн и трактор. Тираж 300 штук. Обычно по большей части все экземпляры отправляются в Москву. Подобного рода нумизматика реализуются в специализированных магазинах и на интернет-площадках по 600 долларов и выше за штуку. В 2000-м году, в Тирасполе был открыт свой монетный двор. На нем чеканятся помимо биметаллических монет также золотые, тиражом до 100 экземпляров и серебряные в 300 штук. Приднестровская нумизматика стопроцентно реализуемый экспортный товар.

Читайте также: Что обещают звезды всем знакам зодиака с 27 июля по 2 августа

Василиса Володина: Что приготовила нам Вселенная до конца 2020 года

На какой из знаков зодиака в августе прольется золотой дождь?

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,72+0,12%
EUR19,65+1,02%
GBP21,52+0,73%
UAH0,60+0,34%
RON4,07+1,21%
RUB0,23+0,20%

Курсы валют в MDL на 27.07.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд