На левом берегу Днестра ввели в оборот памятную монету в десять рублей «Достояние республики. Сельское хозяйство», сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Червонец изготовлен из серебра 925 пробы. На аверсе изображены коровы, овцы и осетр. На реверсе поле, комбайн и трактор. Тираж 300 штук. Обычно по большей части все экземпляры отправляются в Москву. Подобного рода нумизматика реализуются в специализированных магазинах и на интернет-площадках по 600 долларов и выше за штуку. В 2000-м году, в Тирасполе был открыт свой монетный двор. На нем чеканятся помимо биметаллических монет также золотые, тиражом до 100 экземпляров и серебряные в 300 штук. Приднестровская нумизматика стопроцентно реализуемый экспортный товар.

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