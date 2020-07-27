Количество преступлений в Гагаузской автономии из года в год снижается, сообщает портал Gagauzinfo.

За шесть месяцев 2020 года было совершено на 19,3 процента меньше противоправных действий, чем в 2019-м. Большая часть преступлений – это кражи из домов, хищение домашнего скота, угон автомобилей и сельскохозяйственной техники. Тяжелые преступные деяния – 12 процентов от общего числа правонарушений.

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