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Газета "Кишиневские новости"

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Китайские студенты в Австралии подстроили собственное похищение

27 июля
19:11 2020
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Китайские студенты в Сиднее стали жертвами вымогателей и были вынуждены подстроить собственное похищение, передает австралийская полиция.

По заявлению официальных лиц, преступники выходили на китайских студентов, представляясь работниками посольства. Пользуясь знанием китайского языка, вымогатели убеждали студентов, что те были вовлечены в некие преступления и им необходимо заплатить, дабы избежать ареста или депортации. Тут же преступники склоняли жертв разыграть собственное похищение, чтобы родственники из Китая могли быстрее собрать необходимую сумму.

За последний год в Австралии было зарегистрировано восемь подобных преступлений. В одном из случаев родственники жертвы заплатили $ 1,5 млн.

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