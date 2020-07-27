Депутаты парламента от Партии «Действие и солидарность» требуют возобновить работу детских садов с 10 августа, сообщает агентство «Инфотаг».

Дойна Герман, народная избранница, на брифинге для прессы заявила: «Вот уже пять месяцев, как детсады закрыты, а правительство не нашло решений, одновременно безответственное парламентское большинство поспешило уйти на каникулы, оставив детей на произвол судьбы». По словам Герман коронакризис может продолжаться и два года, поэтому мы должны научиться жить с ним, и возобновить работу дошкольных учреждений.

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