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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове дошколята должны научиться жить с коронакризисом

27 июля
19:11 2020
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Депутаты парламента от Партии «Действие и солидарность» требуют возобновить работу детских садов с 10 августа, сообщает агентство  «Инфотаг».

Дойна Герман, народная избранница, на брифинге для прессы заявила: «Вот уже пять месяцев, как детсады закрыты, а правительство не нашло решений, одновременно безответственное парламентское большинство поспешило уйти на каникулы, оставив детей на произвол судьбы». По словам Герман коронакризис может продолжаться и два года, поэтому мы должны научиться жить с ним, и возобновить работу дошкольных учреждений.

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