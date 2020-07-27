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Газета "Кишиневские новости"

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Лидеры Украины и России обсудили прекращение огня на Донбассе

27 июля
18:36 2020
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Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, об этом сообщается на официальном сайте украинского президента

Главная тема беседы – выполнение целей, озвученных на «нормандском» саммите от 9 декабря 2019 года. «Собеседники приветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, которое начинается с 00:01 27 июля 2020 года, президент Российской Федерации поддержал эту договоренность. Лидеры согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержанию режима прекращения огня на Донбассе», – говорится в сообщении на сайте президента. Также стороны обсудили закон о местном самоуправлении для Донецкой и Луганской областей.

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