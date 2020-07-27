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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 27 июля 748 смертей от инфекции

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 27 июля 748 смертей от инфекции
27 июля
18:31 2020
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В течение прошедшего дня, 27 июля, зарегистрированы еще 8 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 86-летний мужчина из Приднестровья, 61-летний мужчина из Сорокского района, 76-летняя женщина из Кишинева, 58-летняя женщина из Кагульского района, 72-летний мужчина из Кишинева, 56-летний мужчина из муниципия Бельцы, 77-летняя женщина из Фалештского района, 71-летний мужчина из Тараклийского района. На вечер 27 июля 16154 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 748 человек умерли от инфекции.

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