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Газета "Кишиневские новости"

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Приднестровские танкисты готовятся к параду

27 июля
17:31 2020
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В Тирасполе второго сентября пройдет военный парад, посвященный 75-летию победы во Второй мировой войне, в нем примут участие 160 единиц военной техники, сообщается на сайте военного ведомства Приднестровья.

Пока же в поле проходят тренировки механиков-водителей. Отрабатываются движение в «коробках», действия по сигналам регулировщика. «Тренировки проходят три раза в неделю, повышенная температура создает некоторые сложности, но экипажи и техника преодолевают их, все осуществляется в штатном режиме, без существенных сбоев. Техника исторической части парада, времен Великой Отечественной войны, присоединится к репетициям позже», – сообщается в информации от военного ведомства.

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