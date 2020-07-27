Демократическая партия Молдовы на предстоящих первого ноября выборах президента выдвинет своего кандидата, говорится в пресс-релизе формирования.

Пока в ячейках на местах идут дискуссии о том, кто должен от ДПМ осенью включиться в предвыборную гонку. «Каждый член партии может высказаться, мнение каждого имеет значение, а в конце августа на Национальном политсовете мы вместе решим, кто будет кандидатом от ДПМ», – говорится в релизе. О намерении участвовать в президентских выборах ранее заявили: председатель Платформы «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе, лидер «Действия и солидарности» Майя Санду, глава либералов Дорин Киртоакэ и возглавляющий Партию национального единства Октавиан Цыку.

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