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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 27 июля 16154 человека излечились

Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 27 июля 16154 человека излечились
27 июля
11:51 2020
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На сегодняшний день в стране 16154 человека прошли лечение и 740 умерли от инфекции COVID-19. На 27 июля в Молдове подтверждено 23034 случая заражения новым коронавирусом, из которых 1494 – в Приднестровье. За последние 24 часа 68 подозреваемых были госпитализированы в Центр COVID-19 в Кишиневе.Состояние здоровья 425 инфицированных – тяжелое (в том числе 29 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 1074 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

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