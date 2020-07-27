Правительство Молдовы на этой неделе начинает официальные переговоры о выделении кредита в 200 млн евро. Премьер Ион Кику заявил, что в среду будет одобрено решение правительства о начале переговоров с российской стороной.

«Есть положительное заключение парламентской комиссии и, соответственно, в среду мы одобрим ращение правительства, которое официально начинает эти переговоры. Надеемся, что в не очень отдаленном будущем подпишем новое соглашение с Российской Федерацией, которое учтет и вердикт Конституционного суда», – сказал премьер-министр.

Глава кабмина отметил, что 4 млрд 160 млн леев уже заложены в бюджет, а в случае, если эти средства не поступят, могут возникнуть сложности с финансированием бюджетного дефицита. Напомним, что после обращения оппозиционных депутатов Конституционный суд признал незаконным соглашение, достигнутое Молдовой и Российской Федерацией, о выделении 200 млн евро. Однако в результате договорённостей президента Игоря Додона с российским коллегой Владимиром Путиным стороны возобновили переговоры о кредите.

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