27 июля 2020 года (14 июля по старому стилю) в народе вспоминает апостола от 70-ти Акилу Гераклейского, епископа

История:

В Риме в I веке жил иудей Акила. Правил же тогда жестокий император Клавдий, который отметился гонениями иудеев. Так в 52 году был изгнан из Рима вместе с другими и Акила с женой Присциллой, которые в страхе за свои жизни перебрались в Коринф. Именно там с миссией в это время находился апостол Павел. Вдохновленные проповедями апостола, Акила с супругой приняли крещение, стали учениками, а затем и проповедниками Слова Божия.

После смерти Клавдия семейная пара ненадолго вернулась на родину, и очень скоро принял сан епископа Ассийского. За заботу о пастве своей ежегодно 27 июля чествуют Акилу.

Другое название этого праздника – Дозоры – связано с разгаром уборочной страды, крестьяне убирали рожь. А так как погода в конце июля быстро менялась, нужны были дозорные на случай грозы, сильных ветров или молний – виновниц пожаров. В случае беды, дозорные поднимали всю деревню, чтобы избежать больших бед.

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В этот день нужно было задобрить Полевого. Для него в поле оставлялась каша в горшочке и колосья срезанные. А Полевой в благодарность берег посевы.

От частых гроз в этот день крестьяне прятались под раскидистыми ветвями орешника. А после проливных дождей взрослые, занятые на сенокосе, отправляли детей по грибы, которых было видимо невидимо.

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Поверья и приметы:

Ярко-красное солнышко на восходе – быть дождю!

На Акилу сухо – осень будет теплой.

Если в этот день дождливо, то затяжному дождю неделю лить.

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