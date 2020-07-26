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Газета "Кишиневские новости"

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Поздравьте тех, кто празднует именины 27 июля

Поздравьте тех, кто празднует именины 27 июля
26 июля
22:56 2020
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27 июля День Ангела у Ивана, Ираклия, Константина, Николая, Петра, Степана, Фёдора.

Уверенные и самодостаточные, рожденные в этот день очень часто идут по жизни победителями, а все потому, что они хозяева своего времени. Они великолепно используют время в своих целях: филигранно планируют любую задачу и отлаживают любой процесс, знают точно, сколько времени нужно на ту или иную операцию, главное – дорожат своим временем. Основной их недостаток – они не привязаны к месту, их все время куда-то несет, потому часто одиноки. Чтобы жизнь была максимально гармоничной, именинникам 27 июля придется искать компромисс, учиться уступать и принимать окружающих такими, какие они есть.

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Поздравляем именинников!

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