27 июля День Ангела у Ивана, Ираклия, Константина, Николая, Петра, Степана, Фёдора.

Уверенные и самодостаточные, рожденные в этот день очень часто идут по жизни победителями, а все потому, что они хозяева своего времени. Они великолепно используют время в своих целях: филигранно планируют любую задачу и отлаживают любой процесс, знают точно, сколько времени нужно на ту или иную операцию, главное – дорожат своим временем. Основной их недостаток – они не привязаны к месту, их все время куда-то несет, потому часто одиноки. Чтобы жизнь была максимально гармоничной, именинникам 27 июля придется искать компромисс, учиться уступать и принимать окружающих такими, какие они есть.

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Поздравляем именинников!

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