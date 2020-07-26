Судно затонуло в 500 году до нашей эры

В Греции, близ острова Перистера, появился оригинальный музей. Он находится на глубине 28 метров.

Затонувший корабль обнаружили еще в 90-х годах прошлого века. Когда дайверы спустились к нему, выяснилось, что деревянный корпус практически полностью сгнил, но удалось установить длину судна – почти 25 метров. Оно было нагружено амфорами с вином.

Находка внесла коррективы в существовавшие познания об истории мореплавания. Считалось, что римляне были первыми, кто начал строить корабли, но оказалось, что греки умели делать это на 400 лет раньше.

Дайверы-любители в сопровождении лицензированных гидов смогут обследовать то, что осталось от корабля, и понаблюдать за жизнью обитателей морского дна, сообщает «Matador Network».

Планируется, что подводный музей будет открыт для посещения с 3 августа по 2 октября, а в следующем году начнет действовать одновременно со стартом туристического сезона.

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