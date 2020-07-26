Его создали на подсолнуховом поле

В нынешнем году отмечается 250-летие со дня рождения великого Бетховена. По этому случаю семья баварских фермеров создала на поле, засаженном подсолнухами, портрет композитора в виде лабиринта.

У семейства Эрнст богатый опыт – они занимаются лабиринтами уже свыше двух десятилетий. Интересно, что портрет великого немца достигает таких масштабов, что полностью он виден только с воздуха, пишет «Ридус».

Кто видел это творение, говорит, похоже на оригинал. А вот чем руководствовались создатели портрета, добиваясь законченности своего произведения, остается загадкой.

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