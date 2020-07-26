Среди бела дня и практически на глазах свидетелей

В английском городе Халл с территории спортивного центра исчезло целое здание. Причем весьма внушительных размеров – длина строения достигала одиннадцати метров.

Как установили правоохранительные органы, похитителями оказались двое мужчин. Они разбирали здание почти шесть часов, среди бела дня, и не обращали никакого внимания на персонал спортивного центра, который находился неподалеку, сообщает BBC. Интересно, куда при этом смотрел персонал?

Сейчас полицейские заняты поисками похитителей.

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