В Великобритании украли целое здание
26 июля
21:16 2020
Среди бела дня и практически на глазах свидетелей
В английском городе Халл с территории спортивного центра исчезло целое здание. Причем весьма внушительных размеров – длина строения достигала одиннадцати метров.
Как установили правоохранительные органы, похитителями оказались двое мужчин. Они разбирали здание почти шесть часов, среди бела дня, и не обращали никакого внимания на персонал спортивного центра, который находился неподалеку, сообщает BBC. Интересно, куда при этом смотрел персонал?
Сейчас полицейские заняты поисками похитителей.
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