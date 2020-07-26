Воскресенье, 26 июля 2020, 22:27

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В Великобритании украли целое здание

В Великобритании украли целое здание
26 июля
21:16 2020
Версия для печати

Среди бела дня и практически на глазах свидетелей

В английском городе Халл с территории спортивного центра исчезло целое здание. Причем весьма внушительных размеров – длина строения достигала одиннадцати метров.

Как установили правоохранительные органы, похитителями оказались двое мужчин. Они разбирали здание почти шесть часов, среди бела дня, и не обращали никакого внимания на персонал спортивного центра, который находился неподалеку, сообщает BBC. Интересно, куда при этом смотрел персонал?

Сейчас полицейские заняты поисками похитителей.

Читайте также: В августе 4 знака зодиака увидят свет в конце тоннеля

На какой из знаков зодиака в августе прольется золотой дождь?

Павел Глоба: Знаки зодиака – Победители августа!

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,62–0,81%
EUR19,37–0,81%
GBP21,25–0,81%
UAH0,60–0,81%
RON4,01–0,81%
RUB0,23–0,81%

Курсы валют в MDL на 26.07.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд